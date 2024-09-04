ما هي أمطار "الهريف"؟ ولماذا تُعتبر الأهم خلال السنة؟.. "الزعاق" يُوضِّح كيف تكوَّنت

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق عن أسباب غزارة الأمطار الخريفية لهذه السنة على مرتفعات الجنوب والحجاز، وكيفية تكوُّنها من المسطحات المائية خلال فصل الصيف.
وفي التفاصيل، قال الزعاق إن شدة حرارة الشمس على المسطحات المائية طوال الفترة الماضية أعطتها الرطوبة، وشدة هبوب الرياح الجنوبية نقلت إلينا هذه الرطوبة؛ فعندما تلامس هذه الرطوبة طبقات الجو العليا الباردة تتحول إلى سُحب ممطرة.
وأوضح أن هذه السُّحب تشمل المرتفعات الجنوبية نواحي جازان وعسير والباحة، ومرتفعات الحجاز نواحي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتتحول إلى أمطار، ويسميها العامة أمطار "الهريف"، وهي أمطار الوسم التي تأتي قبيل الخريف، وهي الأهم طوال السنة؛ لأنها توسم الأرض بالنبات، وتكون في منتصف موسم "سهيل"، أي من منتصف شهر سبتمبر وبعده.