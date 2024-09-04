ما هي أمطار "الهريف"؟ ولماذا تُعتبر الأهم خلال السنة؟.. "الزعاق" يُوضِّح كيف تكوَّنت

وأوضح أن هذه السُّحب تشمل المرتفعات الجنوبية نواحي جازان وعسير والباحة، ومرتفعات الحجاز نواحي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتتحول إلى أمطار، ويسميها العامة أمطار "الهريف"، وهي أمطار الوسم التي تأتي قبيل الخريف، وهي الأهم طوال السنة؛ لأنها توسم الأرض بالنبات، وتكون في منتصف موسم "سهيل"، أي من منتصف شهر سبتمبر وبعده.