بمشاركة "سبق".. بلدية "عفيف" تنفذ مبادرة "ساندنا لبيئة صحية أفضل"

وقال: إن تلك المبادرة تهدف إلى الاستفادة من مخرجات مكتسبة ساهمت في تعزيز القدرات البشرية لدى القطاع، عبر التوعية بأهمية المشاركة المجتمعية من خلال مساندة المراقبين الصحيين للبلدية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين ورفع جودة العمل الرقابي والإسهام في بيئة صحية أفضل.