بمشاركة "سبق".. بلدية "عفيف" تنفذ مبادرة "ساندنا لبيئة صحية أفضل"

نفذت بلدية محافظة عفيف، مبادرة "ساندنا لبيئة صحية أفضل"؛ بمشاركة 200 متطوع ومتطوعة.
وتهدف المبادرة التطوعية إلى تمكين التطوع البلدي لدى الشباب، ومساندة فرق الرقابة الصحية، وتنفيذ الجولات التفتيشية على الأنشطة التجارية والمنشآت الغذائية.
ونجحت الفرق في ضبط 129 مخالفة من مختلف الأصناف المنتهية الصلاحية، بلغ وزنها الإجمالي 6399 جرامًا.
وأكد رئيس البلدية م. حسين بن مبارك السبيعي لـ "سبق"، حرص البلدية على تقديم تجربة استثنائية في مبادراتها المستقبلية، ومن ضمنها "ساندنا".
وقال: إن تلك المبادرة تهدف إلى الاستفادة من مخرجات مكتسبة ساهمت في تعزيز القدرات البشرية لدى القطاع، عبر التوعية بأهمية المشاركة المجتمعية من خلال مساندة المراقبين الصحيين للبلدية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين ورفع جودة العمل الرقابي والإسهام في بيئة صحية أفضل.
وأضاف "السبيعي" أن المخرجات التي قدمتها البلدية للمجتمع تضمنت الجوانب التثقيفية والتعريف واطلاع المتطوعين على جانب محدد من أعمال القطاع البلدي وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة.
ولفت إلى أن "ساندنا لبيئة صحية أفضل" بدأت بعقد ورشة عمل تثقيفية حول عناصر المبادرة والتعرف على كيفية رصد المخالفات وأهم الإجراءات التي سيتم التركيز عليها، كذلك عرض خطة عمل الفرق الميدانية للأنشطة المقترحة.
وأوضح "السبيعي" أن ذلك أكد للبلدية وجود أفراد إيجابيين وداعمين يمكن الاعتماد عليهم لتحقيق أحد مستهدفات البلدية.
يذكر أن "سبق" شاركت في تلك المبادرة التطوعية، عبر محررها في المحافظة الزميل فهد الغبيوي.