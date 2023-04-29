محليات

‬"مكافحة المخدرات" تُطيح بشخص في حائل لترويجه إمفيتامين وحشيشًا

ضبطت بحوزته أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وأسلحة نارية
‬"مكافحة المخدرات" تُطيح بشخص في حائل لترويجه إمفيتامين وحشيشًا
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطت بحوزته أسلحةٌ نارية.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، يمكن الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو على الأرقام: (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
حشيش
الإمفيتامين

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