‬"مكافحة المخدرات" تُطيح بشخص في حائل لترويجه إمفيتامين وحشيشًا

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطت بحوزته أسلحةٌ نارية.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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