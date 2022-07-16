خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيتَيْ شكر من ولي العهد بدولة الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، أعرب فيها عن بالغ الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال مشاركته في قمة جدة للأمن والتنمية التي عُقدت في مدينة جدة، مشيدًا سموه بما توصلت إليه القمة من قرارات بنَّاءة؛ ستعزز مسيرة العمل المشترك؛ بما يعود بالنفع على الدول المشاركة.