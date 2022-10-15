إدراج 19 باحثًا بجامعة طيبة بقائمة أفضل ٢٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا

من جانبه أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن إدراج جامعة ستانفورد لنخبة من الباحثين المميزين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة؛ يجسد ما حظيت به الجامعة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة في الجانب العلمي والبحثي، وامتدادًا لما حققته الجامعة من إنجازات مساهمة؛ منها في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ مؤكدًا في الوقت ذاته تشجيع جامعة طيبة للكوادر البحثية ودعمها للبحث العلمي من خلال المبادرات البحثية، ودعم البنية البحثية التحتية، وتقديم خدمات بحثية مساندة، بإنشاء مركز بحثي متعدد يقوم بتوفير طلبات الباحثين أو المجموعات البحثية التي يتم إنشاؤها، وتوفير الأجهزة والمواد والمستهلكات التي تُمَكّن الباحث من إنجاز بحثه ونشره بالمجلات العلمية المتخصصة.