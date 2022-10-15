إدراج 19 باحثًا بجامعة طيبة بقائمة أفضل ٢٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا

أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية، 19 باحثًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة في قائمتها السنوية لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا، من بين أكثر من 200 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من 149 دولة بالعالم.
وضمت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأعلى ٢٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا، ضمن الإحصائية التي نشرها موقع Elsevier لعام (2022) كلًّا من: الدكتور علي سعداوي، والدكتور محمد سهيل ظافر، والدكتور أحمد أبو ضيف، والدكتور حسن حمق، والدكتور بدر غانم، والدكتور دينا العجمي، والدكتور مسلم مصالي، والدكتور محمد رضا عواد، والدكتور مصطفى جودة، والدكتورة نجلاء الردادي، والدكتور طارق غزاوي، والدكتورة نجاة رزقي، والدكتور مثنى الرحبي، والأستاذ الدكتور سلطان العمري، والدكتور وليد محلاوي، والأستاذ الدكتور حمدي المرامحي، والدكتور عبدالمحسن زلباني، والدكتور محمود عبدالرحمن والدكتور عمر صديقي.
من جانبه أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن إدراج جامعة ستانفورد لنخبة من الباحثين المميزين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة؛ يجسد ما حظيت به الجامعة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة في الجانب العلمي والبحثي، وامتدادًا لما حققته الجامعة من إنجازات مساهمة؛ منها في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ مؤكدًا في الوقت ذاته تشجيع جامعة طيبة للكوادر البحثية ودعمها للبحث العلمي من خلال المبادرات البحثية، ودعم البنية البحثية التحتية، وتقديم خدمات بحثية مساندة، بإنشاء مركز بحثي متعدد يقوم بتوفير طلبات الباحثين أو المجموعات البحثية التي يتم إنشاؤها، وتوفير الأجهزة والمواد والمستهلكات التي تُمَكّن الباحث من إنجاز بحثه ونشره بالمجلات العلمية المتخصصة.