8 فحوصات طبية للطلبة.. "تجمُّع المدينة الصحي" يعرّف بها الآباء وينصح

تحت وسم #لدراسة_بصحة، نوّه تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، إلى أهمية فحص اللياقة للطفل المُقبل على الدراسة في الصف الأول الابتدائي، مشيراً إلى أن هذا الفحص يُسهّل لولى الأمر اكتشاف أي مشكلات صحية قد تؤثر في تعليم طفله في وقت مبكر.