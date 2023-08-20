8 فحوصات طبية للطلبة.. "تجمُّع المدينة الصحي" يعرّف بها الآباء وينصح

تحت وسم #لدراسة_بصحة، نوّه تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، إلى أهمية فحص اللياقة للطفل المُقبل على الدراسة في الصف الأول الابتدائي، مشيراً إلى أن هذا الفحص يُسهّل لولى الأمر اكتشاف أي مشكلات صحية قد تؤثر في تعليم طفله في وقت مبكر.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على "إكس"، "تويتر" سابقاً، أن الفحوصات الطبية المقدمة للطلبة تشمل "اكتشاف حالات سوء التغذية، والتاريخ المرضي للطالب/ة، وفحص الأسنان، وفحص حدة النظر".
وأشار إلى أن الفحوصات تضم "فحص اعوجاج السلسلة الفقارية (الجنف)، وفحص مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وفحص السمع، وفحص الاكتئاب، والتأكد من استكمال التطعيمات".