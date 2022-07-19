شؤون الحرمين.. خدمات نوعية لقاصدي المسجد الحرام

كما يقوم عدد من أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بتقديم خدمات الإفتاء الشرعي عبر (15) موقعًا موزعة في المسجد الحرام وساحاته الخارجية، كما يوجد (23) كابينة هاتف موزعة على الأروقة وفي المداخل الرئيسية والمسعى، تدار جميعها وفق مخرجات وثيقة (ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما)؛ حرصًا على تسهيل أداء عباداتهم وفق الأحكام الشرعية والفقهية والسنة النبوية، يساندهم (27) مترجمًا ميدانيًّا خاصًّا بترجمة المسائل الشرعية بـ(14) لغة عالمية.