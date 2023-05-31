كيف نشأ نظام تحديد المواقع "الإحداثيات" ودور العرب فيه؟.. "الزعاق" يجيب

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن نظام الإحداثيات نَبَع من تخيل الإغريق لشكل الأرض قبل 2000 عام، وأول من ترجمها على الواقع كان الرومان؛ فيما كان أول من قاس المسافة بينها هم العرب.
وأضاف الزعاق أن دوائر العرض هي خطوط أو دوائر وهمية عددها 180، بينها 90 شمال خط الاستواء و90 جنوبه، والشمس تتعامد على ثلاثة منها (خط الاستواء، ومدار السرطان، والجدي).
وأكمل في فيديو على حسابه بتويتر، أن لدوائر العرض فوائد منها تحديد مناطق الحرارة على الأرض، وهي المناطق الواقعة على مداري السرطان والجدي، وتحديد المواقع الجغرافية "الإحداثيات"، وهو نظام نبع من تخيل الإغريق لشكل الأرض قبل 2000 سنة، وأول من ترجمها على الواقع هم الرومان، وأول من قاس المسافة بين خط وآخر هم العرب عن طريق النجم القطبي.