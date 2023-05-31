كيف نشأ نظام تحديد المواقع "الإحداثيات" ودور العرب فيه؟.. "الزعاق" يجيب

وأكمل في فيديو على حسابه بتويتر، أن لدوائر العرض فوائد منها تحديد مناطق الحرارة على الأرض، وهي المناطق الواقعة على مداري السرطان والجدي، وتحديد المواقع الجغرافية "الإحداثيات"، وهو نظام نبع من تخيل الإغريق لشكل الأرض قبل 2000 سنة، وأول من ترجمها على الواقع هم الرومان، وأول من قاس المسافة بين خط وآخر هم العرب عن طريق النجم القطبي.