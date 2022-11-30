"منصة طويق" تستقبل زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بحلّتها الجديدة

ويأتي إطلاق تطوير "منصة طويق" للعرض والفعاليات بعد فترة عمل استمرّت ما يقارب 60 يومًا متواصلة على مساحة 6000 متر مربع تم خلالها تهيئة وزيادة عدد مقاعد الملاك المشاركين، والوفود الزائرة والجماهير، بالإضافة إلى تجهيز صالة كبيرة تضمّ "بوثات" عالمية وشركات راعية؛ لعرض منتجاتها للزوار.