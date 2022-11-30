"منصة طويق" تستقبل زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بحلّتها الجديدة

عملت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، على تطوير وتجهيز "منصة طويق"، وزيادة السعة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى أكثر من 450 شخصًا، وتهيئة مقاعد المشاركين والحضور على مشاهدة عرض الفرديات والمنقيات أمام لجنة التحكيم النهائي عن كثب وبكل وضوح.
ويأتي إطلاق تطوير "منصة طويق" للعرض والفعاليات بعد فترة عمل استمرّت ما يقارب 60 يومًا متواصلة على مساحة 6000 متر مربع تم خلالها تهيئة وزيادة عدد مقاعد الملاك المشاركين، والوفود الزائرة والجماهير، بالإضافة إلى تجهيز صالة كبيرة تضمّ "بوثات" عالمية وشركات راعية؛ لعرض منتجاتها للزوار.
وجاء تطوير "منصة طويق" لتراعي بروتوكولات الأمن والسلامة ومقاومة للحريق والرياح، وتعدد المداخل والمخارج.
ولم تقتصر جهود إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"، على تطوير منصات العرض والاستقبال، بل أحدثت العديد من التطورات في كافة الأصعدة على مستوى المشاركين والجماهير وفئات المنافسات والمسابقات.