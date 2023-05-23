"الأرصاد" يحذّر من أمطار غزيرة على الباحة ومحافظاتها

وأصدر المركز تنبيهاً متقدماً يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد، وقلوة.