"الأرصاد" يحذّر من أمطار غزيرة على الباحة ومحافظاتها

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراً بشأن حالة الطقس على منطقة الباحة، اليوم، حيث توقع المركز حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وبيّن المركز أن الحالة التي تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً تشمل مدينة الباحة ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وأصدر المركز تنبيهاً متقدماً يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد، وقلوة.