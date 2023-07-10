بعد تضارب وجدل.."أمانة مكة": للمالك وضع أشواك أرضية كإجراء تنظيمي بشروط

وبدورها، طرحت "سبق" التساؤل على متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، الذي أكد أنه يحق للمالك وضع الأشواك الأرضية كإجراء تنظيمي في حدود أملاكه، سواء كان مركزًا تجاريًا أو مستشفى أو خلافه.