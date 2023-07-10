بعد تضارب وجدل.."أمانة مكة": للمالك وضع أشواك أرضية كإجراء تنظيمي بشروط

تضاربت التصريحات حول أحقية ملاك المحال التجارية والمراكز أو فنادق، في وضع الأشواك الأرضية في مداخل ومخارج تلك المجمعات لتنظيم الدخول والخروج، ما بين مؤيد للمالك ومعارض.
وبدورها، طرحت "سبق" التساؤل على متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، الذي أكد أنه يحق للمالك وضع الأشواك الأرضية كإجراء تنظيمي في حدود أملاكه، سواء كان مركزًا تجاريًا أو مستشفى أو خلافه.
وأضاف: "يجب ألا يكون وضع هذه الأشواك في شوارع أو ممتلكات عامة، مع ضرورة وضع لوحات إرشادية وتحذيرية توضح أماكن وجودها فيما لا يسبب ضررًا للآخرين".
وتابع: "تركيب مثل هذه الأشواك الأرضية يتم بالتنسيق مع إداره المرور".