5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ورياح وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل أضم وميسان والطائف، وأيضًا أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والعرضيات، وأمطار خفيفة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة والليث والكامل والجموم والشعيبة وجدة، وأتربة مثارة على خليص، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.