أمانة الشرقية تطرح فرصاً استثمارية بمجال الإعلانات الخارجية

وبيّنت أن الاستراتيجية تراعي المحافظة على الهوية العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية، وتقنيات تفاعلية، وتحديد العدد والتوزيع المناسب للوحات الإعلانية على واجهات المباني، وسيارات الأجرة العامة والحافلات، والمباني تحت الإنشاء والترميم، وعلى الأراضي البيضاء، والجسور والأنفاق.