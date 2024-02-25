"موجة برد هي الأقوى" ورياح مغبرة.. "قراءة في طقس 5 أيام" يبلورها "الحصيني"

وأضاف: متوقع أن تراوح الصغرى بين الصفر أو قريب من الصفر المئوي على الشمالية مع فرصة تشكُّل الصقيع عليها، ويُتوقع أن تراوح الصغرى بين ثلاث وتسع درجات مئوية على الوسطى وشمال الشرقية، ولا يُستبعَد تشكُّل الصقيع على شمال الوسطى.