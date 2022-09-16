"البيئة" تنظّم زيارة لمربي الحمام اللاحم إلى فرنسا

وتقوم الوزارة بدعم وتطوير قطاع الحمام اللاحم عبر العديد من البرامج والمشاريع التطويرية من خلال عدة مراحل، تضمنت زيارة الفريق الفني من الوزارة لجمهورية فرنسا، وإقامة ورشة عمل افتراضية مشتركة، كما قام الجانب الفرنسي بإعداد دراسة مسحية لقطاع المنتجين بالمملكة، بالإضافة لوضع برنامج لتطوير الإنتاج، وزيارة المنتجين السعوديين لفرنسا، والتنسيق لخلق فرص استثمارية، وعقد شراكات، والتمكين والدعم من الجهات ذات الاختصاص لكامل سلسلة الإمداد، وعمل حملة تعريفية بالفرص الاستثمارية المتخصصة، وحجم العوائد الاقتصادية المتوقعة.