أرامكو السعودية أول شركة كبرى في قطاع النفط والغاز تفوز بجائزة "الشركة عالية الأداء" عالميًا

حصدت أرامكو السعودية تصنيف “الشركة عالية الأداء” من شركة الاستشارات العالمية ويليس تاورز واتسون، لتصبح أول شركة كبرى في قطاع النفط والغاز وأول شركة في الشرق الأوسط تنال هذا التقدير المرموق الذي يُمنح للشركات المتميزة في مجال تجربة الموظف والالتزام بتهيئة بيئة عمل محفزة.
وتسلّم الجائزة نيابة عن الشركة الأستاذ فيصل الحجي، النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية، خلال حفل أقيم في مركز بلازا للمؤتمرات بالظهران، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، حيث أكّد أن الجائزة تُعد شهادة على تميز بيئة العمل في أرامكو السعودية واستثمارها في موظفيها الذين يمثلون الركيزة الأساسية في نجاحها.
وأوضحت جولي غيباور، رئيسة قطاع الصحة والعوائد والمسار الوظيفي في ويليس تاورز واتسون، أن إنجاز أرامكو السعودية يعكس مستوى أداء عالميًا وجهودًا مستدامة في الاستماع إلى الموظفين وخلق بيئة تمكّنهم من النمو والابتكار، مشيرة إلى أن هذا التكريم لا يُمنح إلا للمؤسسات التي تضع الإنسان في صميم نجاحها.
وتتعاون أرامكو السعودية مع الشركة منذ عام 2018 لإجراء استبيانات دورية لتجربة الموظفين، وقد سجلت مؤخرًا نسبة مشاركة تاريخية بلغت 88% من موظفيها حول العالم، ما يعكس الثقة المتبادلة والالتزام الجماعي بتحسين بيئة العمل.
ويُعد هذا التقدير العالمي تأكيدًا على ريادة أرامكو السعودية في بناء بيئة عمل إنسانية مستدامة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل أماكن العمل في العالم، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التميز المؤسسي عالميًا.