أرامكو السعودية أول شركة كبرى في قطاع النفط والغاز تفوز بجائزة "الشركة عالية الأداء" عالميًا

وأوضحت جولي غيباور، رئيسة قطاع الصحة والعوائد والمسار الوظيفي في ويليس تاورز واتسون، أن إنجاز أرامكو السعودية يعكس مستوى أداء عالميًا وجهودًا مستدامة في الاستماع إلى الموظفين وخلق بيئة تمكّنهم من النمو والابتكار، مشيرة إلى أن هذا التكريم لا يُمنح إلا للمؤسسات التي تضع الإنسان في صميم نجاحها.