محليات

"مكافحة المخدرات" تُطيح بـ3 مقيمين بعسير لترويجهم الحشيش

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تُطيح بـ3 مقيمين بعسير لترويجهم الحشيش
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على (3) مقيمين من الجنسية الهندية بمنطقة عسير؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر و(27) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
القات المخدر

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