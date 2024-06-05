القيادة تهنئ ملك الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لملك مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.