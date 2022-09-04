تصادم لـ3 حافلات عمال على الدائري الثالث بمكة يخلّف 53 إصابة

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 7 فِرَق إسعافية من الهيئة، وعند وصول أول فرقة للموقع، تَبين وجود 53 إصابة طفيفة؛ حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت 29 إصابة عن طريق فِرَق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، و19 إصابة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، و8 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت إصابتان إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، وتم إسعاف 24 إصابة في موقعها بعد أن رفضوا النقل.