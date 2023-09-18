محليات

حرارة 44 وأمطار رعدية.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة

الرطوبة 85% بالقنفذة ورياح مثيرة للأتربة والغبار بعدة مناطق
حرارة 44 وأمطار رعدية.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الإثنين ولمدة 24 ساعة.

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرّمة.

وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرّمة.

وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 44 مئوية بمكة المكرّمة والأحساء والخرج، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 15 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بالقنفذة 85%.

الأرصاد
أمطار
الظواهر الجوية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org