حرارة 44 وأمطار رعدية.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الإثنين ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرّمة.
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرّمة.
وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 44 مئوية بمكة المكرّمة والأحساء والخرج، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 15 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بالقنفذة 85%.