محليات

حرس الحدود يحبط تهريب 400 كيلوجرام "قات" مخدر ويطيح بـ5 مخالفين في عسير وجازان

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية
حرس الحدود يحبط تهريب 400 كيلوجرام "قات" مخدر ويطيح بـ5 مخالفين في عسير وجازان
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على "5" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم "60" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بالمنطقة تهريب "340" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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