المدينة المنورة.. إعادة معدة مريضة إلى مكانها الطبيعي بعدما استقرت بتجاويف الصدر

وبحسب صحة المنطقة؛ فإن المريضة حضرت إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من استفراغ متكرر وآلام شديدة عند الأكل والشرب.. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أظهرت نتائج الأشعة المقطعية وجود فتق في الحجاب الحاجز من الدرجة الرابعة مع وجود المعدة منخنقة وملتوية في التجويف الصدري وجزء من القولون وجزء من الأمعاء الدقيقة أيضًا.