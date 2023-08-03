شركة العثيم للاستثمار تستحوذ على أرض استثمارية مميزة في حي العارض بالرياض

أعلنت شركة عبد الله العثيم للاستثمار بشكل رسمي عن توسيع نطاق أعمالها عبر الاستحواذ على أرض استثمارية مميزة تقع في حي العارض الحيوي بالرياض، والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى 44.421 مترًا مربعًا.
هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الاستراتيجي للشركة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق تواجدها على مستوى المملكة عن طريق تنفيذ مشاريع استثمارية شاملة.
ووفقًا للأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار: فإن الاستحواذ على هذه الأرض في موقعها الاستراتيجي شمال مدينة الرياض وعلى طريق أبو بكر الصديق؛ يمثل إضافة قيمة لأصول الشركة، كما يعكس التزام الشركة بتعزيز نموها في مجال المشاريع متعددة الاستخدام، وتوسيع نطاقها بشكل منهجي في مجال المشاريع الاستثمارية المتكاملة لتغطية معظم المناطق والمدن في المملكة.
وأضاف بن عميره: أنه تم البدء بالأعمال الإنشائية لأكثر من عشرة مشاريع جديدة متكاملة في مدن الرياض، الدمام، الخبر، الجبيل، حائل، الخرج، جيزان، القريات، خميس مشيط، المذنب، المدينة المنورة، وبريدة. كما أن الشركة استحوذت على عدد من المواقع الاستراتيجية في عدة مدن بالمملكة.
يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للشركة تتضمّن الوصول إلى 30 مشروعًا متعدّد الاستخدام بحلول العام 2030؛ حيث تعكس هذه المشاريع التزام الشركة بتوفير مساحات عمل مرنة ومرافق تجارية وسكنية متكاملة، تشمل مراكز تسوق راقية، ومرافق ترفيهية واسعة، وفنادق حديثة، إلى جانب مطاعم وكافيهات عالمية الطابع، تعزّز من جودة الحياة وتثري تجربة العميل، بإلإضافة لمساهمتها في إنعاش الحركة الاقتصادية للمناطق، وإضافة أكثر من 30 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.
هذه الخطوة تتواكب مع رؤية الشركة الرامية إلى تعزيز نشاطها ومكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في المملكة، مع التزامها بالجودة والتميز في جميع مشاريعها.