شركة العثيم للاستثمار تستحوذ على أرض استثمارية مميزة في حي العارض بالرياض

وأضاف بن عميره: أنه تم البدء بالأعمال الإنشائية لأكثر من عشرة مشاريع جديدة متكاملة في مدن الرياض، الدمام، الخبر، الجبيل، حائل، الخرج، جيزان، القريات، خميس مشيط، المذنب، المدينة المنورة، وبريدة. كما أن الشركة استحوذت على عدد من المواقع الاستراتيجية في عدة مدن بالمملكة.