عائلته قدمت 6 شهداء.. الحاج الفلسطيني "جمال" يشكر خادم الحرمين على الاستضافة

وعما وجدوه من خدمات مقدمة لهم واستقبال، أشار الحاج جمال إلى أن ما تقدمه المملكة من خدمات فاقت التوقعات، وأبهرت الجميع، فاستقبالهم تم بكل حفاوة ومحبة بالورود والأهازيج والابتسامات النابعة من القلوب المحبة التي لا تكاد تجدها في أي مكان آخر.