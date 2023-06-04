"الشؤون الإسلامية" تُسلّم 36.5 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية لكازاخستان

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من المصاحف الشريفة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم والبالغ عددها (36.500) ألف نسخة من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، لمفتي كازخستان الشيخ نوريزي حاج تاغانولي، بحضور ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد طلال بن ضيف الله المالكي.
وعبّر مفتي جمهورية كازاخستان عن امتنانه وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه الهدية، وعلى اهتمام قيادة المملكة بمسلمي كازاخستان، كما قدّم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حرصه ومتابعة الدائمة لتنفيذ برامج الوزارة في جمهورية كازخستان.
يشار إلى أن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة هو من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، ويتم من خلالها توزيع ملايين من نسخ المصحف الشريف وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، ويحظى الـبرنامج باهتمام وتقدير كبير من المسلمين بالعالم وتثمين بدور القيادة الرشيدة في دعم البرنامج.