"الشؤون الإسلامية" تُسلّم 36.5 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية لكازاخستان

يشار إلى أن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة هو من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، ويتم من خلالها توزيع ملايين من نسخ المصحف الشريف وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، ويحظى الـبرنامج باهتمام وتقدير كبير من المسلمين بالعالم وتثمين بدور القيادة الرشيدة في دعم البرنامج.