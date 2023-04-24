محمية الإمام تركي بن عبدالله تختتم فعالياتها الترفيهية المنوعة "عيدكم عيدنا"

اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، فعالياتها الترفيهية المنوعة "عيدكم عيدنا"، والتي أقامتها خلال الفترة من 1 إلى 3 شوال في مناطق تربة، ولينة التاريخية وشهدت إقبالاً كبيراً من الزوار؛ تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.
وشهدت البرامج الاحتفالية للمحمية التي تواصلت على مدار أيام الفعاليات الثلاث من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة ليلاً؛ العديد من نقاط الجذب للزوار من العائلات والشباب والأطفال؛ حيث تجاوزت 15 فعالية يومية شملت ألعاباً كرنفالية وأركاناً مميزة كان منها "التصوير والرسم ونقش الحناء والحرفيين"، بالإضافة إلى ركن الضيافة.
وأوضحت الهيئة لـ"سبق" أن زوار المهرجان تجاوز عددهم 15000 زائر، مشيرةً إلى أنهم استمتعوا بتفاصيل أكثر متعة ضمّت مسابقات وشيلات وأمسيات فنية وعروض مسرحية ومتجولة تتوجها العرضة السعودية التي تفاعل معها الرواد، فيما شهدت الأركان المتنوعة تفاعلاً خاصاً انتقل إلى منطقة ألعاب الأطفال التي تميزت بشمولية التجهيزات والحضور الكثيف من الصغار لقضاء أفضل الأوقات الممتعة.
وأضافت: "وإلى جانب الخدمات المميزة التي وفرتها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لرواد فعاليات العيد؛ فإن أكثر من 200 شخص من أبناء المنطقة شارك في هذه الفعالية ما بين أسر منتجة وحرفيين ومنظمين، وقدمت الأسر المنتجة أنواعاً متباينة من المنتجات التي أثرت تجربة الزوار".
وتابعت: "قدمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية خلال تلك الفعاليات مجموعة من الجوائز المميزة للزوار، بالإضافة لتوزيع مئات الجوائز المواكبة للألعاب الكرنفالية وعبر طرق سحب مختلفة تضمنت عشرات الجوائز من الأجهزة الإلكترونية".
ولفتت إلى أن فعاليات "عيدكم عيدنا" التى نظمتها الهيئة جاءت لتُعرّف بتراث السعودية وهويتها الوطنية، وتعزيز دور المحمية في إثراء الجوانب الإبداعية للأطفال وإكسابهم المعرفة عن الحياة الفطرية.
وأكدت أن هذه الفعاليات تأتي امتداداً لجهود الهيئة الاستراتيجية الساعية إلى تفعيل دور المجتمع المحلي وإبراز مناطق المحمية وتقديم تجارب توعوية وترفيهية تخدم السياحة البيئة وسط أجواء من البهجة.
يُذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد تأسست بموجب أمر ملكي صدر في عام 2018م؛ بهدف الحفاظ على بيئة طبيعية ونباتية مزدهرة وحياة فطرية سليمة ومستدامة، كما جاء هذا الأمر سعياً لتنشيط السياحة البيئية، وحداً من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب.