محمية الإمام تركي بن عبدالله تختتم فعالياتها الترفيهية المنوعة "عيدكم عيدنا"

وشهدت البرامج الاحتفالية للمحمية التي تواصلت على مدار أيام الفعاليات الثلاث من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة ليلاً؛ العديد من نقاط الجذب للزوار من العائلات والشباب والأطفال؛ حيث تجاوزت 15 فعالية يومية شملت ألعاباً كرنفالية وأركاناً مميزة كان منها "التصوير والرسم ونقش الحناء والحرفيين"، بالإضافة إلى ركن الضيافة.