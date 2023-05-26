"دهانات الجزيرة" تلتقي بنخبةٍ من ممثلي المكاتب الاستشارية والهندسية
نظمت "دهانات الجزيرة" لقاءً تعريفياً لنخبةٍ من ممثلي المكاتب الاستشارية والهندسية، بهدف تعريفهم على تاريخ الشركة العريق والممتد لقرابة نصف قرن، وليتمكنوا من استعراض أحدث التقنيات المتعلقة بعالم الألوان وصناعة الدهان والحلول الإنشائية، وآخر ما تقدمه الشركة من المنتجات والابتكارات المتكاملة.
ضم اللقاء محطات متنوعة من الأنشطة التفاعلية، شملت جولة تعريفية في معرض الشركة بمقرّها في مدينة الرياض، والذي يعتبر أكبر وأحدث معرض من نوعه، وذلك تحت إشراف صفوة من كبار مهندسي ومصممي الشركة، واستعرض الحضور مع مختصي " تطبيق دهانات الجزيرة" على الجوال، ميزات التطبيق المتعددة والذي يحتوي على قرابة 7 خصائص متنوعة، ومدى قدرته على حل المشاكل المنتشرة، مثل مشاكل الأسطح والجدران، مع إتاحة طرق الحل المبتكرة وسهلة التناول في يد المستخدم، واختيار الألوان المناسبة لمختلف المساحات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتيسير التطبيق لطريقة الوصول إلى فنيي الدهان، من خلال إمكانية طلب زيارة فني الدهان لمنزلك، وطلب استشارة المصممين والمختصين.
واشتملت محطات اللقاء ورشة عمل إبداعية لزوار "دهانات الجزيرة" من المهندسين والمصممين ممثلي المكاتب الاستشارية، والتي أتاحت لهم الفرصة المثالية لتجربة الحس الفني والنمط الإبداعي لديهم، بواسطة ألواح مختلفة من الخشب وباستخدام منتج "ميني بينت" أحدث منتجات الشركة.
وأثمر اللقاء عن فرص واعدة في قطاع البناء والحلول الإنشائية، وساهم في إيجاد نمط تفكير مشترك بين ذوي الاختصاص، الذين تمكنوا من تبادل الخبرات والمعارف وأحدث التقنيات في المجال، ومد جسور التواصل والصلة بين بعضهم، ليمهد الطريق نحو سبل تعاون مستقبلية تخلق عالماً مزهراً بالإبداع والابتكار.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.