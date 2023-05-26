"دهانات الجزيرة" تلتقي بنخبةٍ من ممثلي المكاتب الاستشارية والهندسية

ضم اللقاء محطات متنوعة من الأنشطة التفاعلية، شملت جولة تعريفية في معرض الشركة بمقرّها في مدينة الرياض، والذي يعتبر أكبر وأحدث معرض من نوعه، وذلك تحت إشراف صفوة من كبار مهندسي ومصممي الشركة، واستعرض الحضور مع مختصي " تطبيق دهانات الجزيرة" على الجوال، ميزات التطبيق المتعددة والذي يحتوي على قرابة 7 خصائص متنوعة، ومدى قدرته على حل المشاكل المنتشرة، مثل مشاكل الأسطح والجدران، مع إتاحة طرق الحل المبتكرة وسهلة التناول في يد المستخدم، واختيار الألوان المناسبة لمختلف المساحات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتيسير التطبيق لطريقة الوصول إلى فنيي الدهان، من خلال إمكانية طلب زيارة فني الدهان لمنزلك، وطلب استشارة المصممين والمختصين.