‬"أمانة جدة" تُنهي استعدادها لاستقبال المتنزهين خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

أنهت أمانة محافظة جدة، استعداداتها لاستقبال المتنزهين والزائرين من المواطنين والمقيمين خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، عبر تجهيز المرافق السياحية في المدينة؛ كالحدائق، والساحات العامة، والواجهات البحرية، والشواطئ، ومسارات رياضة المشي.
وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية، كثّفت جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك واجهة "روشن" وواجهة أبحر الجنوبية، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.
ورفعت أمانة جدة درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضعت برنامج عمل مستمر، يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.