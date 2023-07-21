بـ 3.4 مليار دولار.. "أرامكو السعودية" تُكمل الاستحواذ على حصة في "رونغشنغ للبتروكيميائيات"

وأكّد الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في "أرامكو السعودية"، محمد بن يحيى القحطاني، أن هذه الشراكة مع "رونغشنغ" تُسهم في تعزيز إستراتيجية "أرامكو السعودية" الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتعزّز وجود أرامكو في الصين، وإبراز دورها كمورّد موثوق للنفط الخام، وتمثّل عملية الاستحواذ جزءاً مهماً من إستراتيجية النمو طويلة الأجل لأرامكو السعودية، وتوسيع حضورها في أسواق حيوية.