نادي الإبل وغرفة الرياض يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية

اتّفق نادي الإبل وغرفة الرياض، اليوم الخميس، على إقامة شراكة استراتيجية عبر مذكرة تفاهم؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في المجالات التي تهتم بقطاع الإبل.
كما اتفقا على تقديم الدعم والمساندة للنادي عند إقامة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالفرص الاستثمارية في مجال الإبل، وبما يمكّنه من إنجاح أهدافه.
وأبرم الطرفان مذكرة تفاهم بحضور المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف بن عبد الله الراجحي.
وتصبّ الاتفاقية في مستهدفات رؤية المملكة "2030" بالجانب المتعلق بالتعريف بتراث وثقافة المملكة، وتعزيز مبدأ التكامل بين الجهات المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووقّع الاتفاقية الأمين العام المكلّف للمنظّمة الدولية للإبل مستشار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل خالد بن دغيّم العجمي، ومن جانب غرفة الرياض أمينها العام ناصر أبوحيمد.
ويسعى النادي والغرفة من وراء المذكرة للعمل سويًّا لإنجاح أهداف النادي من حيث العناية بقطاع الإبل وتنميته وابتكار الفرص الاستثمارية المتعلقة به وتطويرها، وترسيخ الاهتمام بالإبل بوصفها موروثًا أصيلًا في المملكة والتعاون في نشر هذه الثقافة ودعمها على مستوى العالم.
والتزم النادي والغرفة بتحقيق تعاون مثمر وبنّاء لتعزيز الشراكة بينهما في مجال شؤون نادي الإبل والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة والمهرجانات التي ينظّمها النادي، وكذلك مناسبات الغرفة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال المشروعات المشتركة.
ودرج نادي الإبل على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، وتعزيزًا لمبدأ الشراكة مع القطاعات كافّة.