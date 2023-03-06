مجموعة stc تستعرض جديد منظومتها الرقمية بصفتها راعياً ماسياً في مؤتمر السعات دبي 2023

وخلال المؤتمر سوف تركز المجموعة على أحدث الخدمات الرقمية ومشاريع البنية التحتية المتطورة لخدمة عملائها محليًا، إقليميًا ودوليًا. كما تستعرض جهودها في تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الاوسط عبر استثماراتها في الكابلات البحرية لربط أوروبا و اسيا وافريقيا ، حيث أعلنت مؤخراً، ممثلة بشركتها التابعة center3، عن مشاركتها في ربط المنطقة بنظام "إفريقيا 2 بيرل" ضمن مشروع الكابل البحري "إفريقيا 2" والذي سيصبح بعد اكتماله أطول كابل بحري في العالم، وسيوفر خدمات اتصالات وإنترنت آمنة وموثوقة عبر القارات من خلال إضافة محطات إنزال في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وباكستان والهند.