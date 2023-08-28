بالفيديو.. مفتي رواندا: مسابقة الملك عبدالعزيز من أعظم المسابقات القرآنية

وأضاف "الشيخ سالم" المتسابقون من دولة رواندا يشاركون كل عام في هذه المسابقة الدولية ولم نحصل على مراكز متقدمة ولكن نسعى لذلك في المستقبل ورأينا أثر هذه المسابقة على نفوس الأبناء حيث أجرينا تقييمًا فوجدنا الشباب الآن يعتنون بحفظ القرآن الكريم وتلاوته وهذا شيء مهم وجيد ونحن في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رواندا نقوم الآن بمتابعة مدارس تحفيظ القرآن الكريم ونوفر لهم معلمين أكفاء وكل ما يلزمهم حتى يحفظ الأبناء كتاب الله الكريم بتلاوة مجودة متقنة.