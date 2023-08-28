بالفيديو.. مفتي رواندا: مسابقة الملك عبدالعزيز من أعظم المسابقات القرآنية
أكد مفتي جمهورية رواندا الشيخ سالم هيتيمانا، أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعد من أعظم المسابقات القرآنية التي تشجع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله الكريم في العالم؛ حيث ترفع من معنوياتهم وتزيده فيهم حبًّا وتعلقًا بالقرآن الكريم؛ مشيدًا بجهود الوزارة في تنظيم المسابقة الدولية بصورة متميزة طيلة الدورات الماضية.
جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في دورتها الـ43 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية وتقام بالمسجد الحرام خلال الفترة من 9- 21 صفر لعام 1445هـ بمشاركة 166 متسابقًا يمثلون 117 دولة من مختلف دول العالم ويبلغ مجموع الجوائز 4.000.000 ريال.
وقدّم مفتي رواندا الشكر الجزيل لقيادة المملكة على عنايتها بالقرآن الكريم وأهله من خلال تنظيمها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في دورتها الـ43؛ مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه المسابقات القرآنية ترفع من معنويات الشباب وتحفزهم على حفظ وتلاوة كتاب الله الكريم.
وأضاف "الشيخ سالم" المتسابقون من دولة رواندا يشاركون كل عام في هذه المسابقة الدولية ولم نحصل على مراكز متقدمة ولكن نسعى لذلك في المستقبل ورأينا أثر هذه المسابقة على نفوس الأبناء حيث أجرينا تقييمًا فوجدنا الشباب الآن يعتنون بحفظ القرآن الكريم وتلاوته وهذا شيء مهم وجيد ونحن في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رواندا نقوم الآن بمتابعة مدارس تحفيظ القرآن الكريم ونوفر لهم معلمين أكفاء وكل ما يلزمهم حتى يحفظ الأبناء كتاب الله الكريم بتلاوة مجودة متقنة.
وبيّن أن المسابقة تُعَد من أعظم المسابقات القرآنية التي تشجع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله الكريم في العالم؛ مشيدًا بجهود الوزارة بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تنظيمها بصورة متميزة طيلة السنوات الماضية، سائلًا الله في ختام تصريحه أن يجزي قيادة المملكة خير الجزاء على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.