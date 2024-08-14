"القيادة" تهنئ رئيس باكستان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لزرداري، بهذه المناسبة.. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.