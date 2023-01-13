وسط منظومة خدمية متكاملة.. أكثر من نصف مليون مصلّ يؤدون الجمعة بالحرم المكي

وفعّلت الرئاسة خطط الاستفادة المثلى لمبنى التوسعة والساحات الشمالية واستغلال ما تحويه من مساحات واسعة وكافية لاستيعاب أعداد المصلين من قاعات متعددة ومنفصلة للصلاة مزودة بجميع الخدمات الميدانية المقدمة لضيوف الرحمن وتنفيذها وفق الخطط المعدة مسبقاً لتسهيل حركة قاصدي التوسعة الشمالية بكل يسر وسهولة، و تفعيل (19) موقعاً لإجابة السائلين داخل المسجد الحرام بـ (11) لغة عالمية للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، ورفع مستوى الوعي لديهم عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى, بالإضافة لتكامل المنظومة الخدمية النسائية وفق مستهدفات تتضمن تفويج القاصدات إلى المصليات النسائية والأروقة بالاستفادة من الجوانب التوجيهية والإرشادية والخدمية والتقنية، ومساعدة القاصدات بالإجابة على أسئلتهن واستفساراتهن وغيرها من خدمات التوجيه المكاني والإرشاد الديني التي تُقدم للقاصدات بعدة لغات عالمية .