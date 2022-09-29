"الفضلي" يدعو لتضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات أزمة الأمن الغذائي

وقال: المملكة حققت نموًا تاريخيًا في القطاع الزراعي بأكثر من 7.8% هذا العام مقارنةً بالعام الماضي؛ كما نجحت في خفض استخدام المياه الزراعية بأكثر من 40%، وذلك نتيجة للعديد من السياسات التي اتبعتها؛ حيث تم تفعيل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام المياه، وإدخال تقنيات الزراعة الدقيقة؛ كما قامت بتطوير إدارة الوقاية من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى عملها على تقليل الفاقد والهدر الغذائي.