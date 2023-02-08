السديس يشيد بتوجيه القيادة تقديم مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا: المملكة سبّاقة لفعل الخير

وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ال سعود -حفظهما الله- يستشعران المصاب الذي حلّ بالشعبين المتضررين من جرّاء الزلزال وتسيير جسر جوي لتقديم المعونة والمساعدات لهما، في وقفةٍ إنسانية غير مستغربة من المملكة وحكامها، الذين يشهد التاريخ لموافقهم المشرّفة في دعم الشعوب المتضررة والتخفيف والوقوف جنباً إلى جنب، تحقيقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي حضت على التكاتف والتآزر والتعاون.