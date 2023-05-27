انطلاق تجارب طلاب المدارس مع رائدَي الفضاء "القرني" و"برناوي"

ويتم تنفيذ التجارب الثلاث داخل مراكز علمية، ومدارس مجهّزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛ لضمان جودة الصوت والصورة، حيث سيُتاح للطلبة مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرُّف بشكلٍ مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.