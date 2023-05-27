انطلاق تجارب طلاب المدارس مع رائدَي الفضاء "القرني" و"برناوي"

بدأت -قبل قليل- التجارب العملية مع رائدَي الفضاء علي القرني، وريانة برناوي، مع طلاب المدارس في المملكة.
وينفّذ هذه التجارب أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدَي الفضاء السعوديين ريانة البرناوي، وعلي القرني، في محطة الفضاء الدولية.
وينفّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، اليوم السبت، وتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة يوم غد الأحد 28 مايو، وكذلك تجربة "أنماط انتقال الحرارة"، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، التي سيتم إجراؤها الإثنين 29 مايو.
ويتم تنفيذ التجارب الثلاث داخل مراكز علمية، ومدارس مجهّزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛ لضمان جودة الصوت والصورة، حيث سيُتاح للطلبة مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرُّف بشكلٍ مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.
وتمتلك محطة الفضاء الدولية برنامج اتصال لاسلكياً خاصاً بها، (ARISS) يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛ لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة من إجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.