"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع بالأمواج. وتشمل الحالة جدة ورابغ والليث والشعيبة وبحرة. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وأمطارًا خفيفة على العرضيات وتربة ورنية وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.