"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والشرقية والباحة وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع بالأمواج. وتشمل الحالة جدة ورابغ والليث والشعيبة وبحرة. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وأمطارًا خفيفة على العرضيات وتربة ورنية وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع بالأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع. وتشهد أتربة مثارة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف. وتشهد أمطارًا خفيفة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية ارتفاعًا بالأمواج ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والخفجي والقطيف ورأس تنورة والظهران، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.