"بر جدة" توقع اتفاقية تعاون مع شركة أصول الحديثة للتمويل لدعم العمل الاجتماعي البيئي

من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لشركة أصول الحديثة للتمويل الأستاذ بندر علي القعيطي بتوقيع الاتفاقية مع جمعية البر بجدة مؤكداً أنها تتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد، كما تتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تستهدف تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، كما تعكس الاتفاقية البعد التكاملي في العمل الاجتماعي البيئي بين مختلف القطاعات والذي يجسد حرصنا على خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة فيه، مبيناً بأن دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية هو واجب أخلاقي في ظل ما تتركه من أثر إيجابي مستدام في المجتمع، مؤكداً بأن "دعم الشركة سيستمر لمختلف المبادرات التي تحقق أهداف التنمية التي رسمتها رؤية المملكة 2030".