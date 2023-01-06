الطائف.. الأمانة ترفع الجاهزية لاحتواء آثار الحالة المطرية المتوقعة

وكشفت الفرضيات التي نفّذتها أمانة الطائف مع الجهات ذات العلاقة، جاهزية فرقها لتنفيذ الخطة الميدانية بكفاءة عند هطول الأمطار، حيث وجّه أمين الطائف المهندس يوسف بن ناصر الصايغ؛ فرق الأمطار والسيول بالاستعداد لمواجهة أي حالة مطرية، وسرعة معالجة تداعياتها، والتنسيق مع شركاء الأمانة من جهات الاختصاص لاحتواء الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقعة.