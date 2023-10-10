لتدارس التصعيد بغزة.. السعودية تدعو إلى اجتماع وزاري عاجل لـ"تنفيذية التعاون الإسلامي"

وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس رؤية حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.