"الداخلية" تصدر قرارات إدارية بحق 26 مخالفًا لأنظمة الحج

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (26) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة (5) مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.