محليات
مكافحة المخدرات تقبض على 3 مقيمين لتهريبهم 102,600 قرص محظور
توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود؛ لتهريبهم (102,600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.