افتتاح معرض "شهرة: آندي وارهول" في العلا كأهم الأحداث الفنية ضمن المهرجان السنوي

نظمت "فنون العلا" ومؤسسة "آندي وارهول" معرض شهرة "FAME"، الذي يسلّط الضوء على إبداعات واحدٍ من أشهر الفنانين في العالم في معرض يقام في قاعة مرايا بمحافظة العلا، وذلك خلال الفترة من 17 فبراير وحتى 16 مايو 2023.
ويعدّ المعرض هو الحضور الأول لمؤسسة "آندي وارهول" في الشرق الأوسط؛ حيث يعد جزءًا من توسع "فنون العلا" نحو الأعمال والإبداعات البصرية، ويشكّل معرض "شهرة" أهم الأحداث الفنية التي يتضمّنها مهرجان فنون العلا السنوي.
ويركّز المعرض على مفهوم الشهرة التي شكّلت عنصرًا أساسيًّا من حياة الفنان ومسيرته المهنية، ليقدّم بعضًا من أشهر أعماله الفنيّة، إلى جانب مجموعة من الصور الأرشيفية النادرة، والتذكارات.
ويسلّط المعرض الضوء أيضًا على ارتباط وارهول المستمر بالجماهير في العصر الحالي، ليرسم أوجه التشابه ما بين انعكاسات الفنان على المجتمع آنذاك، والثقافة المعاصرة اليوم، وكيفية تحوّل التجربة الفردية للعالم من خلال التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويعكس المعرض أيضًا مفارقات الشهرة وفق إطارات فنية.
ويقدّم المعرض أيضًا فيديوهات "البورتريه" تضم صورًا لأبرز رموز الثقافات في الستينيات، يرافق الأعمال الفنيّة عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية الأرشيفية النادرة، بما في ذلك صور دعائية لهوليوود، وصور "بولارويد" قام بالتقاطها في الاستوديو الخاص به واستخدامها لاحقًا كمصدر للعديد من لوحاته ومطبوعاته.
يرافق المعرض برنامج عام يتضمن حوارات وسلسلة ورش عمل، ودورات متخصصة في طباعة الشاشة والتصميم، كذلك يقدّم للزوار فرصًا فريدة من نوعها للتعرّف على الفنان وأسلوبه الفني.
ويُعَدُّ مهرجان العلا للفنون من أبرز الفعاليات السنوية على الساحة الفنية العالمية، الذي يجري تنظيمه تحت شعار "الحياة بالألوان"، ويسلّط الضوء على الأعمال الفنية الغنيّة بالألوان التي تضفي على البيئة الطبيعية الخلابة رونقًا مميزًا مفعمًا بالحياة، وذلك من خلال مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التركيبية المعروضة في أماكن عامة والمعارض الخاصة.