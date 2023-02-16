افتتاح معرض "شهرة: آندي وارهول" في العلا كأهم الأحداث الفنية ضمن المهرجان السنوي

ويُعَدُّ مهرجان العلا للفنون من أبرز الفعاليات السنوية على الساحة الفنية العالمية، الذي يجري تنظيمه تحت شعار "الحياة بالألوان"، ويسلّط الضوء على الأعمال الفنية الغنيّة بالألوان التي تضفي على البيئة الطبيعية الخلابة رونقًا مميزًا مفعمًا بالحياة، وذلك من خلال مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التركيبية المعروضة في أماكن عامة والمعارض الخاصة.