السعودية تدعم تقرير مدير منظمة العمل الدولية "نحو عقد اجتماعي متجدد"

وألقى الوزير خلال الجلسة العامة للمؤتمر أمس، كلمةً أكد فيها دعم المملكة لتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية تحت عنوان "نحو عقد اجتماعي متجدد"؛ مشيرًا إلى أهمية تحديد التحديات التي لم تتم معالجتها والتوقعات التي لم يتم تلبيتها في العقد الاجتماعي الحالي والعمل على التصدي لها من خلال العمل الجماعي المشترك.