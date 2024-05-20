الرياض.. استكمال الإجراءات النظامية لمباشرة مهام إصدار رخص مشاريع البنية التحتية

ويعمل المركز على تحديد الضوابط والمعايير لتنظيم قطاع البنية التحتية، حيث سيعمل على تحسين تجربة شركاء النجاح من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وفعالة، وتعزيز الامتثال بالمعايير، إلى جانب الرقابة الدورية على تنفيذ المشاريع لضمان التزام المقاولين؛ سعياً إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة، كما سيشرع في إصدار الرخص بشكلٍ تدريجي؛ إذ سيتم الكشف عن المراحل المقبلة لتغطية أعمال إصدار الرخص للمنطقة كافة.