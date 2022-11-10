محليات

الحصيني مُبَشّرًا.. حالة ماطرة بدايتها اليوم: هنا مناطق تأثيرها

قال: متوسطة إلى غزيرة مع حبات برد وعواصف رعدية ورياح
حالة جوية ممطرة على أجزاء من مناطق المملكة والخليج
حالة جوية ممطرة على أجزاء من مناطق المملكة والخليج
سبق
سبق

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة -إن شاء الله- على أجزاء من مناطق المملكة والخليج

بداية من اليوم الخميس 16 ربيع ثاني 1444هـ، تستمر عدة أيام؛ موضحًا أن نطاق التأثير هو مناطق: (مكة، والمدينة، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وشرق وجنوب تبوك، وشمال الشرقية، وأقصى شمال وغرب منطقة الرياض).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأمطار المتوقعة من متوسطة إلى غزيرة مع حبات برد وعواصف رعدية ورياح مثيرة للأتربة وجريان الأودية.

وتابع قوة الحالة على حائل: "فهي #حالة_حائل الممطرة"، يليها المدينة، فشرق الجوف والشمالية، ثم شمال شرق مكة.. ومتوقع أن يعقبها حالة أخرى إن شاء الله/ نتركها إلى حينها.

حالة الطقس
الأرصاد
أمطار
عبدالعزيز الحصيني

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