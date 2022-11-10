الحصيني مُبَشّرًا.. حالة ماطرة بدايتها اليوم: هنا مناطق تأثيرها

بداية من اليوم الخميس 16 ربيع ثاني 1444هـ، تستمر عدة أيام؛ موضحًا أن نطاق التأثير هو مناطق: (مكة، والمدينة، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وشرق وجنوب تبوك، وشمال الشرقية، وأقصى شمال وغرب منطقة الرياض).