الحصيني مُبَشّرًا.. حالة ماطرة بدايتها اليوم: هنا مناطق تأثيرها

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة -إن شاء الله- على أجزاء من مناطق المملكة والخليج
بداية من اليوم الخميس 16 ربيع ثاني 1444هـ، تستمر عدة أيام؛ موضحًا أن نطاق التأثير هو مناطق: (مكة، والمدينة، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وشرق وجنوب تبوك، وشمال الشرقية، وأقصى شمال وغرب منطقة الرياض).
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأمطار المتوقعة من متوسطة إلى غزيرة مع حبات برد وعواصف رعدية ورياح مثيرة للأتربة وجريان الأودية.
وتابع قوة الحالة على حائل: "فهي #حالة_حائل الممطرة"، يليها المدينة، فشرق الجوف والشمالية، ثم شمال شرق مكة.. ومتوقع أن يعقبها حالة أخرى إن شاء الله/ نتركها إلى حينها.