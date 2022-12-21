رئيس هيئة الأركان العامة يدشن مختبر النفق الهوائي في قاعدة الملك سلمان الجوية

دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مختبر النفق الهوائي بمعمل محاكاة الأنظمة الجوية التابع لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في مقر قاعدة الملك سلمان الجوية بصلبوخ، بحضور محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.