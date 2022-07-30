مع عودة موسم العمرة.. "شؤون الحرمين" تستقبل طلائع معتمري الخارج بالمسجد الحرام

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الوفود الأولى من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية في بداية موسم العمرة وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام على مدار العام.
وتواصل الرئاسة بالتزامن مع وصول معتمري الخارج إلى المسجد الحرام تنفيذ الخدمات الميدانية كافة وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي لإيجاد بيئة تعبدية آمنة، وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من شتى أنحاء العالم.
وجهّزت الرئاسة في وقتٍ مبكرٍ الخدمات كافة وفق الخطط المتبعة في تنظيم الحشود، وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.