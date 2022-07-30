مع عودة موسم العمرة.. "شؤون الحرمين" تستقبل طلائع معتمري الخارج بالمسجد الحرام

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الوفود الأولى من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية في بداية موسم العمرة وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام على مدار العام.