‬رياح نشطة وأتربة مثارة في مناطق عِدّة وفرص للأمطار الرعدية جنوبًا خلال الأيام القادمة

وفي التفاصيل: يُتوقع أن تبقى الفرصة مُهيأة فترة ما بعد الظهر والمساء من اليوم السبت لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير وتطال بعض مُرتفعات الباحة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أجزاء عِدّة من شمال المملكة، بالإضافة إلى شمال الوسطى، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار.