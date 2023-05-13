‬رياح نشطة وأتربة مثارة في مناطق عِدّة وفرص للأمطار الرعدية جنوبًا خلال الأيام القادمة

تُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات باقتراب كتلة هوائية معتدلة الحرارة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط مُرافقة لامتداد مرتفع جوي سطحي، بحيث تنشط الرياح وتُثير الأتربة والغبار في مناطق عِدّة، بمشيئة الله.
وفي التفاصيل: يُتوقع أن تبقى الفرصة مُهيأة فترة ما بعد الظهر والمساء من اليوم السبت لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير وتطال بعض مُرتفعات الباحة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أجزاء عِدّة من شمال المملكة، بالإضافة إلى شمال الوسطى، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار.
أما يوم الأحد، فتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أجزاء مُختلفة من شرق ووسط المملكة، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار، بما فيها العاصمة الرياض.